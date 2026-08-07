Informations pratiques

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Conte sonore et signé Le Brutalone

Bibliothèque Gabriel Fauthoux Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Une occasion pour les enfants d’expérimenter une connexion émotionnelle entre récit et environnement musical.

Réservé aux enfants de 5 ans

Imaginez un géant, doté d’une force colossale et d’un cri assourdissant, vivant seul au cœur de la forêt.

Seul car sa force et sa maladresse effraient tout le monde alors qu’il aimerait tant s’entourer d’amis.

Enfin, tout le monde… sauf un petit papillon, Farfalle, dont il n’obtiendra l’amitié que s’il apprend à se maîtriser et gagne en délicatesse.

L’occasion pour les enfants d’expérimenter une connexion émotionnelle entre récit et environnement musical. .

Bibliothèque Gabriel Fauthoux Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 30 51 bibliotheque@tyrosseville.com

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English : Conte sonore et signé Le Brutalone

An opportunity for children to experience an emotional connection between storytelling and the musical environment.

L’événement Conte sonore et signé Le Brutalone Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-08-04 par OTI LAS