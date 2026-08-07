Concert de l’Harmonie de Soustons Saint-Vincent-de-Tyrosse
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Vincent-de-Tyrosse
Informations pratiques
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Concert de l’Harmonie de Soustons
Eglise Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 20:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Venez découvrir le répertoire de l’harmonie municipale de Soustons ! Un moment musical à partager sans modération !
Venez découvrir le répertoire de l’harmonie municipale de Soustons ! Un moment musical à partager sans modération ! .
Eglise Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 12 00
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English : Concert de l’Harmonie de Soustons
Come discover the repertoire of the Soustons Municipal Band! A musical experience to enjoy to your heart’s content!
L’événement Concert de l’Harmonie de Soustons Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-08-04 par OTI LAS
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