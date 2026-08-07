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Concert de l’Harmonie de Soustons Saint-Vincent-de-Tyrosse

dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Vincent-de-Tyrosse

Concert de l’Harmonie de Soustons Saint-Vincent-de-Tyrosse

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Eglise
Ville
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
Département
Landes
Tarif

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Concert de l’Harmonie de Soustons

Eglise Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 20:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Venez découvrir le répertoire de l’harmonie municipale de Soustons ! Un moment musical à partager sans modération !
Venez découvrir le répertoire de l’harmonie municipale de Soustons ! Un moment musical à partager sans modération !   .

Eglise Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 12 00 

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English : Concert de l’Harmonie de Soustons

Come discover the repertoire of the Soustons Municipal Band! A musical experience to enjoy to your heart’s content!

L’événement Concert de l’Harmonie de Soustons Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-08-04 par OTI LAS

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