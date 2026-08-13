Informations pratiques

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Lma fait sa rentrée

Pôle Sud Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

La saison commence avec vous ! Le 12 septembre ; artistes, adhérents, publics et participants aux ateliers sont invités à lancer ensemble la saison 26/27 à Pôle Sud.

La saison commence avec vous !

Depuis 30 ans, LMA fait vivre les musiques actuelles dans les Landes en misant sur une conviction simple la musique se construit collectivement. Le 12 septembre ; artistes, adhérents, publics et participants aux ateliers sont invités à lancer ensemble la saison 26/27 à Pôle Sud.

Au programme la présentation en avant-première de la nouvelle saison (spectacles, concerts, ateliers (La Tribu…), stages (GirlCamp…)) et toutes les infos pratiques pour s’inscrire et rejoindre l’aventure. Mais aussi trois concerts gratuits pour se mettre dans le bain Lena Deluxe, Fabien Lafleur et Mosees se partagent la scène pour une soirée qui donne le ton. Profitez également du bar et du food truck pour prolonger la soirée sans contrainte.

Parce que la musique se vit avant tout en collectif, cette soirée est ouverte à toutes et tous. .

Pôle Sud Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Lma fait sa rentrée

The season begins with you! On September 12, artists, members, audience members, and workshop participants are invited to kick off the 26/27 season together at Pôle Sud.

L’événement Lma fait sa rentrée Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-08-13 par OTI LAS