Cycle 130 ans du cinéma Les hommes préfèrent les blondes Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Informations pratiques

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Cycle 130 ans du cinéma Les hommes préfèrent les blondes

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 5 – 5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 21:00:00

fin : 2026-08-27 21:30:00

Date(s) :

2026-08-27

Nous rendons hommages aux 130 ans du cinéma avec une sélection de film qui ont marquer les cinéphiles. Aujourd’hui Les hommes préfèrent les blondes est un film musical américain de Howard Hawks sorti en 1953, adapté de la comédie musicale du même nom jouée à Broadway en 1949.

Nous rendons hommages aux 130 ans du cinéma avec une sélection de films qui ont marqué les cinéphiles.

Aujourd’hui Les hommes préfèrent les blondes est un film musical américain de Howard Hawks sorti en 1953, adapté de la comédie musicale du même nom jouée à Broadway en 1949.

Une blonde explosive, croqueuse de diamants et une brune foudroyante éblouie par les muscles des hommes s’embarquent pour la France. Sur le paquebot se trouvent le richissime Piggie et les athlètes américains de l’équipe olympique.

Durée 1h30

Film présenté par Régine Graciet, membre du groupe de programmation de films de patrimoine au sein de l’association. .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Cycle 130 ans du cinéma Les hommes préfèrent les blondes

We’re celebrating 130 years of cinema with a selection of films that have left a lasting impression on movie lovers. Today, *Gentlemen Prefer Blondes* is an American musical film by Howard Hawks released in 1953, adapted from the musical of the same name that ran on Broadway in 1949.

L’événement Cycle 130 ans du cinéma Les hommes préfèrent les blondes Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-08-10 par OTI LAS