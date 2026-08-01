Ciné Plein Air Mufasa le roi lion Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse
vendredi 21 août 2026 · Cinéma Grand Ecran · Saint-Vincent-de-Tyrosse
Informations pratiques
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Ciné Plein Air Mufasa le roi lion
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:30:00
fin : 2026-08-21 23:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Mufasa et ses acolytes ont rendez-vous aux Arènes !
Séance offerte par la ville de Tyrosse. Entrée gratuite pour tous. Vente de boissons et confiseries sur place par l’Association CINÉTYR.
Rafiki raconte la légende de Mufasa à Kiara, la fille de Simba et Nala. Il est aidé dans cette mission par Timon et Pumbaa, aux formules choc bien connues !
Durée 1h58
Film américain réalisé par Barry Jenkins sorti en 2024. Il s’agit d’une préquelle au film Le Roi lion (2019), lui-même remake photoréaliste du film d’animation du même nom sorti en 1994.
Entrée gratuite pour tous. Vente de boissons et confiseries sur place par l’Association CINÉTYR.
Séance offerte par la ville de Tyrosse.
En cas de pluie, la séance sera reportée à une date ultérieure. .
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr
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English : Ciné Plein Air Mufasa le roi lion
Mufasa and his friends are coming to the Ar%E8nes!
Presented by the City of Tyrosse. Free admission for everyone. Drinks and snacks will be sold on site by the CIN%C9TYR Association.
L’événement Ciné Plein Air Mufasa le roi lion Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-08-11 par OTI LAS
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