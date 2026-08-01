Ciné Plein Air Mufasa le roi lion Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Informations pratiques

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Ciné Plein Air Mufasa le roi lion

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:30:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Mufasa et ses acolytes ont rendez-vous aux Arènes !

Séance offerte par la ville de Tyrosse. Entrée gratuite pour tous. Vente de boissons et confiseries sur place par l’Association CINÉTYR.

Rafiki raconte la légende de Mufasa à Kiara, la fille de Simba et Nala. Il est aidé dans cette mission par Timon et Pumbaa, aux formules choc bien connues !

Durée 1h58

Film américain réalisé par Barry Jenkins sorti en 2024. Il s’agit d’une préquelle au film Le Roi lion (2019), lui-même remake photoréaliste du film d’animation du même nom sorti en 1994.

Entrée gratuite pour tous. Vente de boissons et confiseries sur place par l’Association CINÉTYR.

Séance offerte par la ville de Tyrosse.

En cas de pluie, la séance sera reportée à une date ultérieure. .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

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English : Ciné Plein Air Mufasa le roi lion

Mufasa and his friends are coming to the Ar%E8nes!

Presented by the City of Tyrosse. Free admission for everyone. Drinks and snacks will be sold on site by the CIN%C9TYR Association.

L’événement Ciné Plein Air Mufasa le roi lion Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-08-11 par OTI LAS