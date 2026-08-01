Soirée Spéciale De Gaulle Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Informations pratiques

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Soirée Spéciale De Gaulle

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 17:30:00

fin : 2026-08-19 20:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Soirée spéciale La Bataille de Gaulle en deux parties avec un Entracte au foyer avec en-cas et boissons.

Film 1 La Bataille de Gaulle l’age de fer et film 2 La bataille de Gaulle j’écris ton nom . Durée pour chaque film de 2h40.

Soirée spéciale La Bataille de Gaulle en deux parties avec un entracte au foyer avec en-cas et boissons.

Film 1 La Bataille de Gaulle l’âge de fer

Début du film à 17h30

Profitez d’un moment de partage au foyer du cinéma avant de profiter de la seconde partie

Film 2 La bataille de Gaulle j’écris ton nom

Début du film à 21h

Durée de 2h40 pour chaque film

Tarif 15€ pour les deux films et l’entracte convivial .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Soirée Spéciale De Gaulle

Special Evening: *La Bataille de Gaulle* in two parts, with an intermission in the lobby featuring snacks and drinks.

Film 1: *The Battle of Gaulle: The Iron Age* and Film 2: *The Battle of Gaulle: I Write Your Name*. Each film runs for 2 hours and 40 minutes.

L’événement Soirée Spéciale De Gaulle Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-08-10 par OTI LAS