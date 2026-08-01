UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Vincent-de-Tyrosse

Soirée Spéciale De Gaulle Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

mercredi 19 août 2026 · Cinéma Grand Ecran · Saint-Vincent-de-Tyrosse

Soirée Spéciale De Gaulle Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Cinéma Grand Ecran
Adresse
24 avenue Nationale
Ville
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
Département
Landes
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Soirée Spéciale De Gaulle

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 17:30:00
fin : 2026-08-19 20:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Soirée spéciale La Bataille de Gaulle en deux parties avec un Entracte au foyer avec en-cas et boissons.
Film 1 La Bataille de Gaulle l’age de fer et film 2 La bataille de Gaulle j’écris ton nom . Durée pour chaque film de 2h40.
Soirée spéciale La Bataille de Gaulle en deux parties avec un entracte au foyer avec en-cas et boissons.

Film 1 La Bataille de Gaulle l’âge de fer
Début du film à 17h30
Profitez d’un moment de partage au foyer du cinéma avant de profiter de la seconde partie
Film 2 La bataille de Gaulle j’écris ton nom
Début du film à 21h
Durée de 2h40 pour chaque film

Tarif 15€ pour les deux films et l’entracte convivial   .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Spéciale De Gaulle

Special Evening: *La Bataille de Gaulle* in two parts, with an intermission in the lobby featuring snacks and drinks.
Film 1: *The Battle of Gaulle: The Iron Age* and Film 2: *The Battle of Gaulle: I Write Your Name*. Each film runs for 2 hours and 40 minutes.

L’événement Soirée Spéciale De Gaulle Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-08-10 par OTI LAS

À voir aussi à Saint-Vincent-de-Tyrosse (Landes)