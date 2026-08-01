Soirée Spéciale De Gaulle Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse
mercredi 19 août 2026 · Cinéma Grand Ecran · Saint-Vincent-de-Tyrosse
Informations pratiques
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Soirée Spéciale De Gaulle
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 17:30:00
fin : 2026-08-19 20:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Soirée spéciale La Bataille de Gaulle en deux parties avec un Entracte au foyer avec en-cas et boissons.
Film 1 La Bataille de Gaulle l’age de fer et film 2 La bataille de Gaulle j’écris ton nom . Durée pour chaque film de 2h40.
Soirée spéciale La Bataille de Gaulle en deux parties avec un entracte au foyer avec en-cas et boissons.
Film 1 La Bataille de Gaulle l’âge de fer
Début du film à 17h30
Profitez d’un moment de partage au foyer du cinéma avant de profiter de la seconde partie
Film 2 La bataille de Gaulle j’écris ton nom
Début du film à 21h
Durée de 2h40 pour chaque film
Tarif 15€ pour les deux films et l’entracte convivial .
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Spéciale De Gaulle
Special Evening: *La Bataille de Gaulle* in two parts, with an intermission in the lobby featuring snacks and drinks.
Film 1: *The Battle of Gaulle: The Iron Age* and Film 2: *The Battle of Gaulle: I Write Your Name*. Each film runs for 2 hours and 40 minutes.
L’événement Soirée Spéciale De Gaulle Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-08-10 par OTI LAS
À voir aussi à Saint-Vincent-de-Tyrosse (Landes)
- Spectacle Landes Emotions Saint-Vincent-de-Tyrosse 18 août 2026
- Ciné Plein Air Mufasa le roi lion Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse 21 août 2026
- Cinéma plein air Mufasa Le Roi Lion Saint-Vincent-de-Tyrosse 21 août 2026
- Cycle 130 ans du cinéma Les hommes préfèrent les blondes Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse 27 août 2026
- Concert du groupe vocal Atsulai Abesbatza Saint-Vincent-de-Tyrosse 11 septembre 2026