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Concert « Corumbia » Place Royale Lescar

dimanche 12 juillet 2026 · Place Royale · Lescar

Concert « Corumbia » Place Royale Lescar

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Place Royale
Adresse
Belvédère
Ville
64230 Lescar
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Lescar

Concert « Corumbia »

Place Royale Belvédère Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 18:00:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Chaque dimanche de juillet, laissez-vous porter par les concerts en plein air, entre découvertes et convivialité. Rendez-vous en fin de matinée sous la halle du Lescourre et en fin d’après-midi
au belvédère de la cité historique, pour une programmation éclectique.

Pop’Up: vous embarque dans un concert plein d’énergie et de bonne humeur, où les grands tubes Pop Rock prennent une nouvelle couleur, à la fois fraîche et en traînante. Sur scène, les quatre artistes complices revisitent avec passion Miley Cyrus, Amy Winehouse, Lady Gaga ou Jean-Jacques Goldman, en passant par Michael Jackson, Bruno Mars, The Weeknd ou encore Clara Luciani. Un concert parfait pour profiter d’une belle soirée d’été en plein air.

– Restauration et buvette avec La Régalotte du Caviste –   .

Place Royale Belvédère Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98 

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English : Concert « Corumbia »

L’événement Concert « Corumbia » Lescar a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Pau

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