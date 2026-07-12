Concert « Corumbia » Place Royale Lescar
dimanche 12 juillet 2026 · Place Royale · Lescar
Informations pratiques
Lescar
Concert « Corumbia »
Place Royale Belvédère Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 18:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Chaque dimanche de juillet, laissez-vous porter par les concerts en plein air, entre découvertes et convivialité. Rendez-vous en fin de matinée sous la halle du Lescourre et en fin d’après-midi
au belvédère de la cité historique, pour une programmation éclectique.
Pop’Up: vous embarque dans un concert plein d’énergie et de bonne humeur, où les grands tubes Pop Rock prennent une nouvelle couleur, à la fois fraîche et en traînante. Sur scène, les quatre artistes complices revisitent avec passion Miley Cyrus, Amy Winehouse, Lady Gaga ou Jean-Jacques Goldman, en passant par Michael Jackson, Bruno Mars, The Weeknd ou encore Clara Luciani. Un concert parfait pour profiter d’une belle soirée d’été en plein air.
– Restauration et buvette avec La Régalotte du Caviste – .
Place Royale Belvédère Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98
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English : Concert « Corumbia »
L’événement Concert « Corumbia » Lescar a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Pau
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