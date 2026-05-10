Concert Country Lovers Band Soorts-Hossegor
Concert Country Lovers Band Soorts-Hossegor dimanche 23 août 2026.
Soorts-Hossegor
Concert Country Lovers Band
51 Avenue de la Paix Soorts-Hossegor Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 11:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Festives Hossegor
Le dimanche 23 août à 11h, le kiosque du centre-ville d’Hossegor accueillera les Country Lovers Band pour un concert aux couleurs du folklore américain. Réunis autour de la chanteuse Anne Serrano, à la voix chaleureuse et émouvante, les musiciens Stéphane Martens à la guitare, Niko Palm à la contrebasse et Jackson Monge à l’harmonica proposent un voyage musical au cœur du Grand Ouest. Ensemble, ils revisitent les plus grands classiques de la country américaine, de Johnny Cash à Dolly Parton, en passant par Willie Nelson, America ou encore The Eagles. Entre ballades romantiques, mélodies intemporelles et rythmes entraînants, leur répertoire authentique invite à chanter, taper du pied et partager un moment convivial en famille ou entre amis.
Concert gratuit. .
51 Avenue de la Paix Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 79 00 tourisme@hossegor.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Country Lovers Band
Festives Hossegor
L’événement Concert Country Lovers Band Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Hossegor
À voir aussi à Soorts-Hossegor (Landes)
- Coupe des Capitaines Soorts-Hossegor 11 juin 2026
- FÊTES DE LA PLAGE Soorts-Hossegor 12 juin 2026
- Atelier La fresque des mermaids L’océan en morceaux by Maud Le Car Salle Darmante au dessus des Halles Soorts-Hossegor 14 juin 2026
- Atelier Custom SurfArt by Peïo Artist, le peintre des surfeurs Salle Darmante au dessus des Halles Soorts-Hossegor 14 juin 2026
- Atelier Dessine ton/ta surfeur/se by Akenalab Salle Darmante au dessus des Halles Soorts-Hossegor 14 juin 2026