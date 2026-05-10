Soorts-Hossegor

Concert Country Lovers Band

51 Avenue de la Paix Soorts-Hossegor Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 11:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Festives Hossegor

Le dimanche 23 août à 11h, le kiosque du centre-ville d’Hossegor accueillera les Country Lovers Band pour un concert aux couleurs du folklore américain. Réunis autour de la chanteuse Anne Serrano, à la voix chaleureuse et émouvante, les musiciens Stéphane Martens à la guitare, Niko Palm à la contrebasse et Jackson Monge à l’harmonica proposent un voyage musical au cœur du Grand Ouest. Ensemble, ils revisitent les plus grands classiques de la country américaine, de Johnny Cash à Dolly Parton, en passant par Willie Nelson, America ou encore The Eagles. Entre ballades romantiques, mélodies intemporelles et rythmes entraînants, leur répertoire authentique invite à chanter, taper du pied et partager un moment convivial en famille ou entre amis.

Concert gratuit. .

51 Avenue de la Paix Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 79 00 tourisme@hossegor.fr

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English : Concert Country Lovers Band

Festives Hossegor

L’événement Concert Country Lovers Band Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Hossegor