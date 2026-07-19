Concert Cover Field Saint-Michel-Chef-Chef
mercredi 12 août 2026 · Saint-Michel-Chef-Chef
Informations pratiques
Saint-Michel-Chef-Chef
Concert Cover Field
22 bis rue du Redois Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:30:00
fin : 2026-08-12 20:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Cover Field les classiques qui font vibrer toutes les générations.
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22 bis rue du Redois Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 86 30 mediatheque@stmichelchefchef.fr
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English :
Cover Field: Classics That Thrill All Generations.
L’événement Concert Cover Field Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-07-16 par I_OT Pornic
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