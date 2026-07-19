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AGENDA · Saint-Michel-Chef-Chef

Concert Cover Field Saint-Michel-Chef-Chef

mercredi 12 août 2026 · Saint-Michel-Chef-Chef

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
22 bis rue du Redois
Ville
44730 Saint-Michel-Chef-Chef
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Saint-Michel-Chef-Chef

Concert Cover Field

22 bis rue du Redois Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:30:00
fin : 2026-08-12 20:30:00

Date(s) :
2026-08-12

Cover Field les classiques qui font vibrer toutes les générations.
Des reprises, de l’énergie et une ambiance à partager.

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Profiter d’un concert gratuit et accessible à tous
Une belle occasion de partager un moment musical en famille ou entre amis, au cœur de la médiathèque.

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22 bis rue du Redois Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 86 30  mediatheque@stmichelchefchef.fr

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English :

Cover Field: Classics That Thrill All Generations.

L’événement Concert Cover Field Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-07-16 par I_OT Pornic

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