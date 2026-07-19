Informations pratiques

Saint-Michel-Chef-Chef

Concert Cover Field

22 bis rue du Redois Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 20:30:00

fin : 2026-08-12 20:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Cover Field les classiques qui font vibrer toutes les générations.

Des reprises, de l’énergie et une ambiance à partager.

Retrouvez Cover Field pour



Chanter les plus grands classiques

Retrouvez les incontournables de la pop et du rock revisités par Cover Field, dans une ambiance conviviale.

Profiter d’un concert gratuit et accessible à tous

Une belle occasion de partager un moment musical en famille ou entre amis, au cœur de la médiathèque.

Vivre une soirée chaleureuse à Saint-Michel-Chef-Chef

Laissez-vous porter par l’énergie du groupe et profitez d’un moment festif dans un lieu culturel qui se transforme en véritable scène de concert.

Découvrez ici tous les événements priogrammés à Saint-Michel-Chef-Chef .

22 bis rue du Redois Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 86 30 mediatheque@stmichelchefchef.fr

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English :

Cover Field: Classics That Thrill All Generations.

L’événement Concert Cover Field Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-07-16 par I_OT Pornic