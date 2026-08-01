Eclipse en musique avec Calem Novo en concert Esplanade du Port de Comberge Saint-Michel-Chef-Chef
mercredi 12 août 2026 · Esplanade du Port de Comberge · Saint-Michel-Chef-Chef
Informations pratiques
Saint-Michel-Chef-Chef
Eclipse en musique avec Calem Novo en concert
Esplanade du Port de Comberge Boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:15:00
fin : 2026-08-12 19:15:00
Date(s) :
2026-08-12
Quand le ciel s’assombrit, la musique s’illumine.
Attention initialement prévu au Grand Escalier et déplacé sur l’Esplanade du Port de Comberge
Sous l’ombre de la Lune, laissez-vous porter par Nalem Novo.
3 bonnes raisons de venir
1. Vivre un phénomène rare
Observer une éclipse solaire est toujours un moment fascinant, encore plus lorsqu’il est partagé dans une ambiance conviviale.
2. Profiter d’un concert unique de Nalem Novo
Les mélodies du groupe accompagneront le spectacle céleste pour créer une expérience immersive où nature et musique se rencontrent.
✨ 3. Créer un souvenir inoubliable
Entre émotion, contemplation et musique en plein air, vous vivrez un instant qui sort de l’ordinaire, à partager en famille ou entre amis.
Le ciel vous offre son spectacle, Nalem Novo en signe la bande-son. Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel !
Infos pratiques
parking gratuit à proximité
munissez vous de vos lunettes
venez poser votre transat sur l’esplanade
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Esplanade du Port de Comberge Boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 99 99 mairie@stmichelchefchef.fr
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English :
When the sky grows dark, the music lights up.
L’événement Eclipse en musique avec Calem Novo en concert Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-07-31 par I_OT Pornic
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