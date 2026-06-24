Concert & crêpes au jardin de Rumerou La Guillerette Bannalec dimanche 5 juillet 2026.

Bannalec

Concert & crêpes au jardin de Rumerou

La Guillerette Jardin de Rumerou Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 16:30:00

fin : 2026-07-05 19:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Côté musique, le concert du duo folk Sarthois Où sort le soleil composé d’Anja Loma la chanteuse, de Solinca à la guitare et par un violoncelle d’un cajón.

Côté restauration, Guillemette vous propose des crêpes sucrées et salées, ainsi que des boissons rafraîchissantes (jus de fruits, kefir, cidre, bières, vin…).

Quelques recommandations

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Privilégiez les modes de mobilité douce Parking limité aux emplacements à l’entrée du hameau

Repli sous la grange en cas de pluie .

La Guillerette Jardin de Rumerou Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 14 21 65 84

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English :

L’événement Concert & crêpes au jardin de Rumerou Bannalec a été mis à jour le 2026-06-24 par OT QUIMPERLE LES RIAS