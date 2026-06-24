Concert & crêpes au jardin de Rumerou La Guillerette Bannalec
Concert & crêpes au jardin de Rumerou La Guillerette Bannalec dimanche 5 juillet 2026.
Bannalec
Concert & crêpes au jardin de Rumerou
La Guillerette Jardin de Rumerou Bannalec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:30:00
fin : 2026-07-05 19:30:00
Date(s) :
2026-07-05
Côté musique, le concert du duo folk Sarthois Où sort le soleil composé d’Anja Loma la chanteuse, de Solinca à la guitare et par un violoncelle d’un cajón.
Côté restauration, Guillemette vous propose des crêpes sucrées et salées, ainsi que des boissons rafraîchissantes (jus de fruits, kefir, cidre, bières, vin…).
Quelques recommandations
Apportez votre siège pour plus de sécurité
Privilégiez les modes de mobilité douce Parking limité aux emplacements à l’entrée du hameau
Repli sous la grange en cas de pluie .
La Guillerette Jardin de Rumerou Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 14 21 65 84
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English :
L’événement Concert & crêpes au jardin de Rumerou Bannalec a été mis à jour le 2026-06-24 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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