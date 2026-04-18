Concert Croq’notes Place de l’église Saulcet Saulcet
Concert Croq’notes Place de l’église Saulcet Saulcet dimanche 17 mai 2026.
Saulcet
Concert Croq’notes
Place de l’église Saulcet Eglise Saint -Julien SAULCET Saulcet Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 17:00:00
fin : 2026-05-17 18:30:00
Date(s) :
2026-05-17
Croq’notes réunit une trentaine de choristes sous la direction d’Hervé Besson dans un vaste répertoire renaissance, opéra, chants sacrés, mélodies russes, chansons contemporaines.
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Place de l’église Saulcet Eglise Saint -Julien SAULCET Saulcet 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 72 13 80 saulcet.patrimoines@gmail.com
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English :
Croq’notes brings together some thirty choristers under the direction of Hervé Besson in a vast repertoire of Renaissance, opera, sacred songs, Russian melodies and contemporary songs.
L’événement Concert Croq’notes Saulcet a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme Val de Sioule
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