Concert Croq’notes Place de l’église Saulcet Saulcet

Saulcet

Concert Croq’notes

Place de l’église Saulcet Eglise Saint -Julien SAULCET Saulcet Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 17:00:00

fin : 2026-05-17 18:30:00

Date(s) :

2026-05-17

Croq’notes réunit une trentaine de choristes sous la direction d’Hervé Besson dans un vaste répertoire renaissance, opéra, chants sacrés, mélodies russes, chansons contemporaines.

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Place de l’église Saulcet Eglise Saint -Julien SAULCET Saulcet 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 72 13 80 saulcet.patrimoines@gmail.com

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English :

Croq’notes brings together some thirty choristers under the direction of Hervé Besson in a vast repertoire of Renaissance, opera, sacred songs, Russian melodies and contemporary songs.

L’événement Concert Croq’notes Saulcet a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme Val de Sioule