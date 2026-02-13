Concert d’Accordanza – Flonflons – Wazemmes l’Accordéon, maison Folie Wazemmes, Lille

Concert d’Accordanza – Flonflons – Wazemmes l’Accordéon Samedi 23 mai, 19h00 maison Folie Wazemmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Accordanza explore le tango entre tradition et modernité. Guitare et accordéon s’unissent pour un voyage vibrant du fandango au tango nuevo. Un duo complice à découvrir le samedi 23 mai à la Maison Folie Wazemmes, dans le cadre de Wazemmes l’Accordéon.

Gratuit

Durée 1 h 30

Tout public

Samedi 23 mai, 19 h

Dans le cadre du Festival Wazemmes l’Accordéon par Flonflons.

maison Folie Wazemmes 70 Rue des Sarrazins, 59000 Lille Lille 59900 Wazemmes Nord Hauts-de-France 0320782023 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliewazemmes [{« type »: « email », « value »: « production@flonflons.eu »}, {« type »: « email », « value »: « mediation@flonflons.eu »}] La maison Folie Wazemmes est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Vestige du patrimoine ouvrier lillois, cette ancienne filature a été réhabilitée par l’architecte Lars Spuybroek (Agence Nox / Pays-Bas).

Depuis 2005, la maison Folie Wazemmes propose des spectacles (danse, théâtre, performances, cabarets…), des concerts, des expositions et des ateliers de pratiques artistiques. Elle est reconnue à l’échelle de la région pour son soutien aux artistes et à la création. Elle met en place un travail d’action culturelle en direction des habitants et est soucieuse de soutenir des projets menés par les forces vives de son quartier.

Découvrez Accordanza : un duo complice qui explore le tango entre tradition et modernité. Guitare et accordéon s’unissent pour un voyage vibrant du fandango au tango nuevo.

Flonflons – Wazemmes l’Accordéon