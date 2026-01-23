Concert d’accordéon classique et violoncelle voyage au coeur de la grande europe Eglise du Sacre-Coeur Bagnoles de l’Orne Normandie
Concert d’accordéon classique et violoncelle voyage au coeur de la grande europe Eglise du Sacre-Coeur Bagnoles de l’Orne Normandie dimanche 5 juillet 2026.
Concert d’accordéon classique et violoncelle voyage au coeur de la grande europe
Eglise du Sacre-Coeur Boulevard Albert Christophle Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Début : 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-07-05 18:15:00
2026-07-05
Concert classique d’accordéon et de violoncelle
A l’église du Sacré Coeur
Eric Blin, soliste et compositeur et Adrien Michel, violoncelliste, interpréteront des œuvres de Caccini, Vivaldi, Bach, … De l’émotion à l’état pur !
Entrée libre .
Eglise du Sacre-Coeur Boulevard Albert Christophle Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66
