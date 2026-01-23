Concert d’accordéon classique et violoncelle voyage au coeur de la grande europe Eglise du Sacre-Coeur Bagnoles de l’Orne Normandie

Concert d’accordéon classique et violoncelle voyage au coeur de la grande europe

Eglise du Sacre-Coeur Boulevard Albert Christophle Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:00:00

fin : 2026-07-05 18:15:00

Date(s) :

2026-07-05

Concert classique d’accordéon et de violoncelle

A l’église du Sacré Coeur

Eric Blin, soliste et compositeur et Adrien Michel, violoncelliste, interpréteront des œuvres de Caccini, Vivaldi, Bach, … De l’émotion à l’état pur !

Entrée libre .

Eglise du Sacre-Coeur Boulevard Albert Christophle Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert d’accordéon classique et violoncelle voyage au coeur de la grande europe

L’événement Concert d’accordéon classique et violoncelle voyage au coeur de la grande europe Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-03-06 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne