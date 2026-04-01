Concert d’Alexis Nutile spectacle musical et clownesque Café de la Forge Guillac
Concert d’Alexis Nutile spectacle musical et clownesque Café de la Forge Guillac samedi 11 avril 2026.
Guillac
Concert d’Alexis Nutile spectacle musical et clownesque
Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Alexis Nutile, c’est plus qu’un concert, c’est un spectacle clownesque et comique qui aborde des vérités qui dérangent , bercé sur des sonorités acoustiques et des textes créés sur le mode de l’ironie et du manque de goût volontaire. A 20h30. .
Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12
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English :
L’événement Concert d’Alexis Nutile spectacle musical et clownesque Guillac a été mis à jour le 2026-04-04 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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