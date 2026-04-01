Concert d’Alexis Nutile spectacle musical et clownesque Café de la Forge Guillac

Guillac

Concert d’Alexis Nutile spectacle musical et clownesque

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Alexis Nutile, c’est plus qu’un concert, c’est un spectacle clownesque et comique qui aborde des vérités qui dérangent , bercé sur des sonorités acoustiques et des textes créés sur le mode de l’ironie et du manque de goût volontaire. A 20h30. .

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12

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English :

L’événement Concert d’Alexis Nutile spectacle musical et clownesque Guillac a été mis à jour le 2026-04-04 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande