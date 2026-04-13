Session de musique irlandaise Scène ouverte Café de la Forge Guillac
Session de musique irlandaise Scène ouverte Café de la Forge Guillac mercredi 13 mai 2026.
Guillac
Session de musique irlandaise Scène ouverte
Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 20:00:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Le mercredi, la scène est ouverte au café de la Forge bougez sur des rythmes de musique irlandaise ! Venez avec vos instruments ! Dès 20h. .
Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Session de musique irlandaise Scène ouverte Guillac a été mis à jour le 2026-04-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
À voir aussi à Guillac (Morbihan)
- Concert Céline Dion Live in Guillac Folk rock festif Café de la Forge Guillac 25 avril 2026
- Session de musique irlandaise Scène ouverte Café de la Forge Guillac 29 avril 2026
- Circuit d’interprétation du Patrimoine de Guillac Guillac Morbihan 1 mai 2026
- Circuit du végétal Guillac Guillac Morbihan 1 mai 2026
- Circuit des Croix (n°11) Guillac Morbihan 1 mai 2026