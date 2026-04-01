Session de musique irlandaise Scène ouverte Café de la Forge Guillac
Session de musique irlandaise Scène ouverte Café de la Forge Guillac mercredi 29 avril 2026.
Guillac
Session de musique irlandaise Scène ouverte
Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 20:00:00
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Le mercredi, la scène est ouverte au café de la Forge bougez sur des rythmes de musique irlandaise ! Venez avec vos instruments ! Dès 20h. .
Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12
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English :
L’événement Session de musique irlandaise Scène ouverte Guillac a été mis à jour le 2026-04-04 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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