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Session de musique irlandaise Scène ouverte Café de la Forge Guillac

Session de musique irlandaise Scène ouverte Café de la Forge Guillac mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Café de la Forge

Adresse : 1 rue du Rocher

Ville : 56800 Guillac

Département : Morbihan

Début : 2026-04-29T20:00:00

Fin : 2026-04-29T

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Guillac

Session de musique irlandaise Scène ouverte

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 20:00:00
fin : 2026-04-29

Date(s) :
2026-04-29

Le mercredi, la scène est ouverte au café de la Forge bougez sur des rythmes de musique irlandaise ! Venez avec vos instruments ! Dès 20h.   .

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12 

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English :

L’événement Session de musique irlandaise Scène ouverte Guillac a été mis à jour le 2026-04-04 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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