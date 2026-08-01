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AGENDA · Lioux-les-Monges

Concert Dan-O-Sonic , Lonesome Crooner RUE PRINCIPALE Lioux-les-Monges

dimanche 9 août 2026 · RUE PRINCIPALE · Lioux-les-Monges

Concert Dan-O-Sonic , Lonesome Crooner RUE PRINCIPALE Lioux-les-Monges

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
RUE PRINCIPALE
Adresse
EGLISE
Ville
23700 Lioux-les-Monges
Département
Creuse
Tarif

Lioux-les-Monges

Concert Dan-O-Sonic , Lonesome Crooner

RUE PRINCIPALE EGLISE Lioux-les-Monges Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

CONCERT DAN-O-SONIC , Lonesome Crooner   .

RUE PRINCIPALE EGLISE Lioux-les-Monges 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 16 76 67  vivalioux@orange.fr

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English : Concert Dan-O-Sonic , Lonesome Crooner

L’événement Concert Dan-O-Sonic , Lonesome Crooner Lioux-les-Monges a été mis à jour le 2026-07-28 par Marche et Combraille en Aquitaine

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