AGENDA · Lioux-les-Monges
Concert Dan-O-Sonic , Lonesome Crooner RUE PRINCIPALE Lioux-les-Monges
dimanche 9 août 2026 · RUE PRINCIPALE · Lioux-les-Monges
Informations pratiques
Lioux-les-Monges
Concert Dan-O-Sonic , Lonesome Crooner
RUE PRINCIPALE EGLISE Lioux-les-Monges Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
CONCERT DAN-O-SONIC , Lonesome Crooner .
RUE PRINCIPALE EGLISE Lioux-les-Monges 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 16 76 67 vivalioux@orange.fr
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English : Concert Dan-O-Sonic , Lonesome Crooner
L’événement Concert Dan-O-Sonic , Lonesome Crooner Lioux-les-Monges a été mis à jour le 2026-07-28 par Marche et Combraille en Aquitaine
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