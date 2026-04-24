Concert Dancing Sofa Place de l’église Saint-Georges-de-Didonne

Saint-Georges-de-Didonne

Concert Dancing Sofa

Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 11:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Une énergie folle pour cette formation exclusivement féminine, des reprises joyeuses et festives.

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Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81

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English :

This all-female band’s energy is boundless, and their covers are joyful and festive.

L’événement Concert Dancing Sofa Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-24 par Royan Atlantique