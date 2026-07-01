Informations pratiques

Jaulnay

Concert d’Angie Palmer et Paul Mason

Dans le jardin de Chantal et Patrick Jaulnay Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Sous les platanes, profitez de ce concert rock/folk réunissant Angie Palmer, auteure- compositeure-interprète, qui a sorti plusieurs albums en Angleterre après avoir baroudé guitare à la main dans quelques pays européens.

Elle sera acompagnée de Paul Mason.

Sous les platanes, profitez de ce concert rock/folk réunissant Angie Palmer, auteure- compositeure-interprète, qui a sorti plusieurs albums en Angleterre après avoir baroudé guitare à la main dans quelques pays européens.

Une femme avec des histoires qui nous emmène en ballade au carrefour d’un folk poétique, d’une country pacifiste et d’un blues populaire.

Elle sera acompagnée de Paul Mason.

A l’issue du concert, pour ceux qui le souhaitent, possibilité d’un repas participatif. Chacune et chacun apporte une collation pour la mettre en partage avec l’ensemble du public. 10 .

Dans le jardin de Chantal et Patrick Jaulnay 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 10 83 27 51 braouezecpatrick@gmail.com

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English :

Le Carré Jazz Society, a 20-strong orchestra, will perform swing standards from the 1930s to the 1960s, including Nat King Cole, Claude Nougaro, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Charlie Parker…

L’événement Concert d’Angie Palmer et Paul Mason Jaulnay a été mis à jour le 2026-07-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme