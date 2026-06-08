Saint-Lary-Soulan

Concert Daniel LARREGOLA

église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Daniel Larregola est un passionné de la culture basque, attaché à la transmission de ses traditions et de son patrimoine musical.

À travers les chants basques, il fait résonner l’âme du Pays basque et perpétue un héritage riche en émotion et en convivialité.

Eglise du village. Libre participation. .

église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 43 81 eglise.aurelouron@free.fr

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English :

Daniel Larregola is passionate about Basque culture and the transmission of its traditions and musical heritage.

His Basque songs resonate with the soul of the Basque country, perpetuating a heritage rich in emotion and conviviality.

L’événement Concert Daniel LARREGOLA Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de St Lary|CDT65