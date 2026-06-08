Concert Daniel LARREGOLA église du village Saint-Lary-Soulan
Concert Daniel LARREGOLA église du village Saint-Lary-Soulan vendredi 21 août 2026.
Saint-Lary-Soulan
Concert Daniel LARREGOLA
église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Daniel Larregola est un passionné de la culture basque, attaché à la transmission de ses traditions et de son patrimoine musical.
À travers les chants basques, il fait résonner l’âme du Pays basque et perpétue un héritage riche en émotion et en convivialité.
Eglise du village. Libre participation. .
église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 43 81 eglise.aurelouron@free.fr
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English :
Daniel Larregola is passionate about Basque culture and the transmission of its traditions and musical heritage.
His Basque songs resonate with the soul of the Basque country, perpetuating a heritage rich in emotion and conviviality.
L’événement Concert Daniel LARREGOLA Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de St Lary|CDT65
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