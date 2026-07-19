Informations pratiques

Carlucet

Concert d’Antoine Chaigne l’âge d’or de la guitare

église Sainte Marie Madeleine Carlucet Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 16:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Des maîtres espagnols à l'Amérique Latine

Le concert sera suivi d'un pot de l'amitié

Des maîtres espagnols à l'Amérique Latine

Le concert sera suivi d'un pot de l'amitié

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église Sainte Marie Madeleine Carlucet 46500 Lot Occitanie +33 6 51 13 25 67

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English :

Spanish Masters in Latin America

The concert will be followed by a reception

L’événement Concert d’Antoine Chaigne l’âge d’or de la guitare Carlucet a été mis à jour le 2026-07-19 par OT Vallée de la Dordogne