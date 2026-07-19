Concert d’Antoine Chaigne l’âge d’or de la guitare Carlucet
dimanche 23 août 2026 · Carlucet
Informations pratiques
Carlucet
Concert d’Antoine Chaigne l’âge d’or de la guitare
église Sainte Marie Madeleine Carlucet Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 16:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Des maîtres espagnols à l'Amérique Latine
Le concert sera suivi d'un pot de l'amitié
Des maîtres espagnols à l'Amérique Latine
Le concert sera suivi d'un pot de l'amitié
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église Sainte Marie Madeleine Carlucet 46500 Lot Occitanie +33 6 51 13 25 67
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English :
Spanish Masters in Latin America
The concert will be followed by a reception
L’événement Concert d’Antoine Chaigne l’âge d’or de la guitare Carlucet a été mis à jour le 2026-07-19 par OT Vallée de la Dordogne