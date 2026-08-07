Concert Dany O’Frianco ZAC du Mont de Magny Gisors

Informations pratiques

Gisors

Concert Dany O’Frianco

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Folk, blues, rock

O’frianco est le reflet des multiples cultures qui forgent son identité européenne et nourrissent son art. Elle décline en français, anglais, allemand et italien, une écriture féminine, sensible et poétique. Son amour de ce langage universel qu’est la musique, façonne ses créations au gré des courants classique, folk, blues, rock, celtique, médiéval, traditionnel et arabo-andalou.

Sa voix puissante et sensuelle résonne avec simplicité, à la manière des voix irlandaises. Un univers sonore riche d’arpèges, de mélodies raffinées et surprenantes, emporte l’auditeur en terrain inconnu, sur des terres pourtant maintes fois visitées. .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

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English : Concert Dany O’Frianco

L’événement Concert Dany O’Frianco Gisors a été mis à jour le 2026-08-01 par Vexin Normand Tourisme