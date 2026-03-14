Visite Contes & Légendes Gisors
Visite Contes & Légendes Gisors samedi 18 juillet 2026.
Gisors
Visite Contes & Légendes
1 Passage du Monarque Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:30:00
fin : 2026-07-18 16:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Participez à une visite insolite qui vous fera découvrir Gisors à travers l’angle des contes & légendes, en lien avec l’histoire de la ville.
Partez à la découverte de Gisors en compagnie d’un personnage énigmatique qui vous transportera dans un monde où histoire et légende s’entremêlent. Au détour d’une rue ou d’un monument, vous découvrirez la vie étonnante d’un personnage historique, vous chercherez un souterrain perdu et vous suivrez les traces des mystérieux Templiers et de leur fabuleux trésor.
Durée 1h30
Point de rendez-vous Vexin Normand Tourisme, 1 passage du Monarque (accès par la rue de Vienne) 27140 GISORS.
Merci de vous présenter 15 minutes avant le départ de la visite Contes et Légendes .
Il est interdit de fumer, de vapoter ou de consommer de l’alcool pendant l’animation. Tout contrevenant pourra être immédiatement exclu de la visite sans compensation. .
1 Passage du Monarque Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 63 info.tourisme@ccvexin-normand.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite Contes & Légendes
L’événement Visite Contes & Légendes Gisors a été mis à jour le 2026-06-05 par Vexin Normand Tourisme
À voir aussi à Gisors (Eure)
- Course du sourire 1ère édition Gisors 13 juin 2026
- Ouverture de la Chapelle Saint-Luc de l’ancienne léproserie Saint-Lazare, Gisors, Gisors 13 juin 2026
- Journées Européennes de l’Archéologie Léproserie Saint-Lazare de Gisors Gisors 13 juin 2026
- Tous contre la fibromyalgie Gisors 13 juin 2026
- Visite et dégustation à la Brasserie De Sutter Gisors 13 juin 2026