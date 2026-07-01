Soirée jeux Mario Kart ZAC du Mont de Magny Gisors

Informations pratiques

Gisors

Soirée jeux Mario Kart

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Prêts à prendre le départ ? Affrontez vos amis sur les circuits les plus déjantés, enchaînez les carapaces, les accélérations et les fous rires dans une ambiance conviviale.

Que vous soyez un pilote confirmé ou un champion du dérapage improvisé, venez relever le défi et partager une soirée pleine de fun.

À vos manettes… que le meilleur gagne. .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

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English : Soirée jeux Mario Kart

L’événement Soirée jeux Mario Kart Gisors a été mis à jour le 2026-07-26 par Vexin Normand Tourisme