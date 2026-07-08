Grande braderie des commerçants 4ème édition Gisors
samedi 12 septembre 2026 · Gisors
Informations pratiques
Gisors
Grande braderie des commerçants 4ème édition
5 Rue des Fontaines Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:30:00
fin : 2026-09-12 19:00:00
Date(s) :
2026-09-12
C’est avec grand plaisir que la grande braderie des commerçants dans les rues du centre-ville de Gisors est de retour à Gisors pour une 4ème édition.
Rendez-vous chez vos commerçants du centre-ville pour la grande braderie et faire le plein de bonnes affaires, d’autres animations sont prévues. .
5 Rue des Fontaines Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 08 91 08 46 animtavil@gmail.com
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English : Grande braderie des commerçants 4ème édition
L’événement Grande braderie des commerçants 4ème édition Gisors a été mis à jour le 2026-07-08 par Vexin Normand Tourisme
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