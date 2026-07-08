Informations pratiques

Gisors

Grande braderie des commerçants 4ème édition

5 Rue des Fontaines Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:30:00

fin : 2026-09-12 19:00:00

Date(s) :

2026-09-12

C’est avec grand plaisir que la grande braderie des commerçants dans les rues du centre-ville de Gisors est de retour à Gisors pour une 4ème édition.

Rendez-vous chez vos commerçants du centre-ville pour la grande braderie et faire le plein de bonnes affaires, d’autres animations sont prévues. .

5 Rue des Fontaines Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 08 91 08 46 animtavil@gmail.com

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English : Grande braderie des commerçants 4ème édition

L’événement Grande braderie des commerçants 4ème édition Gisors a été mis à jour le 2026-07-08 par Vexin Normand Tourisme