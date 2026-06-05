Gisors

Les Dimanches du Patrimoine du Vexin Normand Gisors

22 Route de Rouen Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-08-16 12:30:00

Date(s) :

2026-06-21 2026-07-19 2026-08-16 2026-09-20 2026-10-18

Les Dimanches du Patrimoine du Vexin Normand sont l’occasion de découvrir à votre rythme les pépites du patrimoine du territoire de la Communauté de communes du Vexin Normand, un dimanche par mois de mai à octobre.

Patrimoine bâti, religieux ou historique révèlent souvent des trésors architecturaux rarement ouverts ou public.

Leurs portes s’ouvrent pour vous lors des Dimanches du Patrimoine du Vexin Normand.

À Gisors, terre d’histoire normande, découvrez l’étonnante chapelle de la Léproserie dont les intérieurs furent peints par Dado, célèbre artiste contemporain.

La Léproserie de Gisors fut fondée en 1210 par Jean de Gisors, la chapelle fut remaniée tout au long du Moyen Âge. D’une superficie de 110 m², elle se compose actuellement de deux parties rectangulaires l’une, construite en moellons de pierre de taille calcaire, l’autre, un peu plus étroite, à colombages avec pans de bois.

En 1967, l’hôpital cède l’ancienne chapelle à la ville pour le franc symbolique. Classée au titre des Monuments Historiques en 1992, sa restauration commence en 1996. De 1998 à 2010, Dado (Miodrag Djuric), célèbre artiste peintre monténégrin, en peint l’intérieur du Jugement Dernier .

Cette œuvre monumentale constitue un exemple rare de peinture contemporaine commandée pour un édifice. Comme toutes les léproseries, celle de Gisors avait été implantée hors de la ville afin de préserver les habitants des risques de contagion. .

22 Route de Rouen Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Dimanches du Patrimoine du Vexin Normand Gisors

L’événement Les Dimanches du Patrimoine du Vexin Normand Gisors Gisors a été mis à jour le 2026-06-02 par Vexin Normand Tourisme