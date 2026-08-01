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AGENDA · Gisors

Jam session ZAC du Mont de Magny Gisors

vendredi 14 août 2026 · ZAC du Mont de Magny · Gisors

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
ZAC du Mont de Magny
Adresse
15 Route de Paris
Ville
27140 Gisors
Département
Eure
Tarif

Gisors

Jam session

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Si vous êtes musicien ou que vous aimez écouter de la musique, nous vous invitons à assister ou même à participer à la jam session de La Vache à Lunettes.
Au programme, improvisation et reprises de classiques de la musique.
Alors prenez votre instrument et venez rencontrer et partager une scène ouverte avec d’autres passionnés de la région.

Les inscriptions se feront directement sur place, sur papier.   .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93  lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

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English : Jam session

L’événement Jam session Gisors a été mis à jour le 2026-08-06 par Vexin Normand Tourisme

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