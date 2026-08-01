Jam session ZAC du Mont de Magny Gisors
vendredi 14 août 2026 · ZAC du Mont de Magny · Gisors
Informations pratiques
Gisors
Jam session
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14 23:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Si vous êtes musicien ou que vous aimez écouter de la musique, nous vous invitons à assister ou même à participer à la jam session de La Vache à Lunettes.
Au programme, improvisation et reprises de classiques de la musique.
Alors prenez votre instrument et venez rencontrer et partager une scène ouverte avec d’autres passionnés de la région.
Les inscriptions se feront directement sur place, sur papier. .
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jam session
L’événement Jam session Gisors a été mis à jour le 2026-08-06 par Vexin Normand Tourisme
À voir aussi à Gisors (Eure)
- La Guinguette Éphémère Parc environnemental Frédéric Passy Gisors 15 août 2026
- Les Dimanches du Patrimoine du Vexin Normand Gisors Gisors 16 août 2026
- Fête de la Libération Gisors 28 août 2026
- Festival du Vexin Normand Gisors 6 septembre 2026
- Grande braderie des commerçants 4ème édition Gisors 12 septembre 2026