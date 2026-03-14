Fête de la Libération Gisors
vendredi 28 août 2026 · Gisors
Informations pratiques
Gisors
Fête de la Libération
Parc du château et centre-ville Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30
La Ville de Gisors vous propose un grand week-end d’animations pour célébrer la Libération.
Dans le parc du château
Vendredi 28 août
– À 20h30 ouverture au public,
– À 21h30 cinéma en plein air avec la projection du film Le Comte de Monte Cristo (2h53) pop-corn offert par l’association Anim’Tavil.
Samedi 29 août
– De 15h30 à 17h30 exposition de véhicules militaires dans les bannetons, Place de Blanmont,
– De 16h30 à 17h30 danseurs et majorettes dans les bannetons, place de Blanmont,
– De 17h30 à 18h30 défilé militaire en centre-ville, danseurs et majorettes,
– De 19hà 21h exposition de véhicules militaires dans le parc du château,
– À 23h feu d’artifice musical dans le parc du château,
– De 23h30 à 2h soirée dansante
Buvette sur place assurée par l’association Anim’Tavil.
– À partir de 19h banquet de la Libération
Repas à réserver auprès de la Boucherie de l’Eglise à partir du 18 août saucisse de campagne, pomme de terre grenaille à la graisse d’oie, thym, ail et tarte tatin.
Spectacle musical avec le trio vocal a capella Pop Corn Ladies ,
Animation et initiation dansantes avec l’association Harley Swing Society .
En centre-ville
Dimanche 30 août
– De 6h à 14h marché de plein vent Quai du Fossé aux Tanneurs,
– À 10h45 commémoration au Monument aux Morts avec dépôt de gerbes et ravivage de la Flamme du Souvenir,
– Entre 11h30 et 12h30 course cycliste Rouen-Gisors. .
Parc du château et centre-ville Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 90 direction.generale@mairie-gisors.fr
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English : Fête de la Libération
L’événement Fête de la Libération Gisors a été mis à jour le 2026-07-17 par Vexin Normand Tourisme
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