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Festival du Vexin Normand Gisors

Festival du Vexin Normand Gisors dimanche 6 septembre 2026.

Adresse : 4 Rue Saint-Gervais

Ville : 27140 Gisors

Département : Eure

Début : dimanche 6 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Gisors

Festival du Vexin Normand

4 Rue Saint-Gervais Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 16:30:00
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Récital de piano d’Alexandre Tharaud Voyage en France
– J.-Ph. Rameau
– A. Adam
– G. Bizet
– J. Massenet
– G. Fauré
– F. Poulenc
– E. Chabrier
– M. Ravel
– C. Debussy   .

4 Rue Saint-Gervais Gisors 27140 Eure Normandie +33 9 50 75 89 49  danielle.carmant@free.fr

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English : Festival du Vexin Normand

L’événement Festival du Vexin Normand Gisors a été mis à jour le 2026-06-04 par Vexin Normand Tourisme

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