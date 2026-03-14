Festival du Vexin Normand Gisors
Festival du Vexin Normand Gisors dimanche 6 septembre 2026.
Gisors
Festival du Vexin Normand
4 Rue Saint-Gervais Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 16:30:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Récital de piano d’Alexandre Tharaud Voyage en France
– J.-Ph. Rameau
– A. Adam
– G. Bizet
– J. Massenet
– G. Fauré
– F. Poulenc
– E. Chabrier
– M. Ravel
– C. Debussy .
4 Rue Saint-Gervais Gisors 27140 Eure Normandie +33 9 50 75 89 49 danielle.carmant@free.fr
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English : Festival du Vexin Normand
L’événement Festival du Vexin Normand Gisors a été mis à jour le 2026-06-04 par Vexin Normand Tourisme
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