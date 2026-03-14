Gisors

Festival du Vexin Normand

4 Rue Saint-Gervais Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 16:30:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Récital de piano d’Alexandre Tharaud Voyage en France

– J.-Ph. Rameau

– A. Adam

– G. Bizet

– J. Massenet

– G. Fauré

– F. Poulenc

– E. Chabrier

– M. Ravel

– C. Debussy .

4 Rue Saint-Gervais Gisors 27140 Eure Normandie +33 9 50 75 89 49 danielle.carmant@free.fr

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English : Festival du Vexin Normand

L’événement Festival du Vexin Normand Gisors a été mis à jour le 2026-06-04 par Vexin Normand Tourisme