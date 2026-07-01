Soirée karaoké ZAC du Mont de Magny Gisors

Informations pratiques

Gisors

Soirée karaoké

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Envie de chanter, de rire et de passer une excellente soirée entre amis ? La Vache à Lunettes vous donne rendez-vous pour sa traditionnelle soirée karaoké, un événement incontournable organisé une fois par mois !

DJ Little sera aux commandes pour mettre l’ambiance et vous accompagner tout au long de la soirée. Que vous soyez une star de la chanson… ou simplement là pour encourager les autres, une chose est sûre la bonne humeur sera au rendez-vous.

Échauffez votre voix, invitez vos amis et venez partager une soirée placée sous le signe de la musique, de la bonne humeur et du plaisir. .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée karaoké

L’événement Soirée karaoké Gisors a été mis à jour le 2026-07-26 par Vexin Normand Tourisme