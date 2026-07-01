Soirée karaoké ZAC du Mont de Magny Gisors
vendredi 31 juillet 2026 · ZAC du Mont de Magny · Gisors
Informations pratiques
Gisors
Soirée karaoké
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Envie de chanter, de rire et de passer une excellente soirée entre amis ? La Vache à Lunettes vous donne rendez-vous pour sa traditionnelle soirée karaoké, un événement incontournable organisé une fois par mois !
DJ Little sera aux commandes pour mettre l’ambiance et vous accompagner tout au long de la soirée. Que vous soyez une star de la chanson… ou simplement là pour encourager les autres, une chose est sûre la bonne humeur sera au rendez-vous.
Échauffez votre voix, invitez vos amis et venez partager une soirée placée sous le signe de la musique, de la bonne humeur et du plaisir. .
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée karaoké
L’événement Soirée karaoké Gisors a été mis à jour le 2026-07-26 par Vexin Normand Tourisme
À voir aussi à Gisors (Eure)
- Soirée jeux Mario Kart ZAC du Mont de Magny Gisors 30 juillet 2026
- Visite et dégustation à la Brasserie De Sutter Gisors 8 août 2026
- Fête de la Libération Gisors 28 août 2026
- Festival du Vexin Normand Gisors 6 septembre 2026
- Grande braderie des commerçants 4ème édition Gisors 12 septembre 2026