Concert Sébastien Legoff ZAC du Mont de Magny Gisors

Informations pratiques

Gisors

Concert Sébastien Legoff

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

À la fois homme fragile dévoilant une introspection critique et profonde et artiste aux textes plus légers, sa musique vous emmène d’un extrême à l’autre. Du rock brut, à la chanson écorchée vive, la sortie de son EP est imminente et s’accompagne d’une tournée.

En duo guitare/voix et batterie, il révèle sur scène, son énergie et sa sensibilité dans une rencontre toujours unique, entre Noir Désir, Saez, -M- et Shaka Ponk… .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

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English : Concert Sébastien Legoff

L’événement Concert Sébastien Legoff Gisors a été mis à jour le 2026-07-26 par Vexin Normand Tourisme