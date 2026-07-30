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AGENDA · Gisors

Concert Sébastien Legoff ZAC du Mont de Magny Gisors

samedi 1 août 2026 · ZAC du Mont de Magny · Gisors

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
ZAC du Mont de Magny
Adresse
15 Route de Paris
Ville
27140 Gisors
Département
Eure
Tarif

Gisors

Concert Sébastien Legoff

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:30:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

À la fois homme fragile dévoilant une introspection critique et profonde et artiste aux textes plus légers, sa musique vous emmène d’un extrême à l’autre. Du rock brut, à la chanson écorchée vive, la sortie de son EP est imminente et s’accompagne d’une tournée.
En duo guitare/voix et batterie, il révèle sur scène, son énergie et sa sensibilité dans une rencontre toujours unique, entre Noir Désir, Saez, -M- et Shaka Ponk…   .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93  lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

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English : Concert Sébastien Legoff

L’événement Concert Sébastien Legoff Gisors a été mis à jour le 2026-07-26 par Vexin Normand Tourisme

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