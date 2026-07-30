Concert Sébastien Legoff ZAC du Mont de Magny Gisors
samedi 1 août 2026 · ZAC du Mont de Magny · Gisors
Informations pratiques
Gisors
Concert Sébastien Legoff
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
À la fois homme fragile dévoilant une introspection critique et profonde et artiste aux textes plus légers, sa musique vous emmène d’un extrême à l’autre. Du rock brut, à la chanson écorchée vive, la sortie de son EP est imminente et s’accompagne d’une tournée.
En duo guitare/voix et batterie, il révèle sur scène, son énergie et sa sensibilité dans une rencontre toujours unique, entre Noir Désir, Saez, -M- et Shaka Ponk… .
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com
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English : Concert Sébastien Legoff
L’événement Concert Sébastien Legoff Gisors a été mis à jour le 2026-07-26 par Vexin Normand Tourisme
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