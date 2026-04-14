Concert Dartford station Le Petit Théâtre Perché Bruges-Capbis-Mifaget
Concert Dartford station Le Petit Théâtre Perché Bruges-Capbis-Mifaget samedi 10 octobre 2026.
Bruges-Capbis-Mifaget
Concert Dartford station
Le Petit Théâtre Perché 5 Chemin de Berdou Bruges-Capbis-Mifaget Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:00:00
fin : 2026-10-10 21:00:00
Date(s) :
2026-10-10
À la croisée de la pop anglaise et du folk américain, Dartford Station nous invite chez eux en nous livrant un premier album qui synthétise ses influences pop, rock. Au classique guitare/basse/batterie, le trio troque la batterie et la basse par une contrebasse percutante et n’hésite pas à dégainer du banjo si besoin. Les chansons sautillantes et pétillantes alternent alors avec celles qui nous ouvrent les grands espaces américains.
Manu, à la guitare acoustique et au chant, grand érudit du Swinging London de la pop anglaise des années 60 à 70, propose des compositions intemporelles allant de la balade intimiste à une pop entrainante riche en harmonies.
Guillaume, à la guitare électrique et aux chœurs, arrangeur et bidouilleur, il n’hésite pas à user de son overdrive, de sa fuzz ou de sa pédale wah-wah pour épicer les mélodies à l’aide d’une télécaster bien aiguisée. .
Le Petit Théâtre Perché 5 Chemin de Berdou Bruges-Capbis-Mifaget 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine association.lasuperbe@gmail.com
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English : Concert Dartford station
L’événement Concert Dartford station Bruges-Capbis-Mifaget a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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