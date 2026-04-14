Concert Elö Le Petit Théâtre Perché Bruges-Capbis-Mifaget

Bruges-Capbis-Mifaget

Concert Elö

Le Petit Théâtre Perché 5 Chemin de Berdou Bruges-Capbis-Mifaget Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 20:00:00

fin : 2026-08-15 22:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Elö réunit la voix d’Elo et le piano de Flo.

À partir de chants traditionnels de la Finlande à la Géorgie en passant par les Balkans le duo explore la transe de la répétition et de la polyphonie vocale.

Synthés analogiques et piano dialoguent avec l’organique des voix, dans une rencontre entre musiques trad, électro et pop. .

Le Petit Théâtre Perché 5 Chemin de Berdou Bruges-Capbis-Mifaget 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine association.lasuperbe@gmail.com

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English : Concert Elö

L’événement Concert Elö Bruges-Capbis-Mifaget a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay