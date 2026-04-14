Concert Elö Le Petit Théâtre Perché Bruges-Capbis-Mifaget
Concert Elö Le Petit Théâtre Perché Bruges-Capbis-Mifaget samedi 15 août 2026.
Bruges-Capbis-Mifaget
Concert Elö
Le Petit Théâtre Perché 5 Chemin de Berdou Bruges-Capbis-Mifaget Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:00:00
fin : 2026-08-15 22:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Elö réunit la voix d’Elo et le piano de Flo.
À partir de chants traditionnels de la Finlande à la Géorgie en passant par les Balkans le duo explore la transe de la répétition et de la polyphonie vocale.
Synthés analogiques et piano dialoguent avec l’organique des voix, dans une rencontre entre musiques trad, électro et pop. .
Le Petit Théâtre Perché 5 Chemin de Berdou Bruges-Capbis-Mifaget 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine association.lasuperbe@gmail.com
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English : Concert Elö
L’événement Concert Elö Bruges-Capbis-Mifaget a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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