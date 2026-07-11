Journées du patrimoine Eglise de Capbis Salle communale et église de Capbis Bruges-Capbis-Mifaget
samedi 19 septembre 2026 · Salle communale et église de Capbis · Bruges-Capbis-Mifaget
Informations pratiques
Bruges-Capbis-Mifaget
Journées du patrimoine Eglise de Capbis
Salle communale et église de Capbis 3 Chemin de l École Bruges-Capbis-Mifaget Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 23:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le fonds de dotation pour la restauration de l’église de Capbis organise diverses manifestations à l’occasion des Journées Européennes du patrimoine. Durant les 2 jours, en l’église de Capbis, l’atelier EMPREINTE exposera IMPRESSIONS MULTIPLES, dessins de l’école de Joao Alves.
Le samedi:
– de 14h à 18h rencontre avec 4 écrivains du patrimoine qui présenteront leurs derniers ouvrages
– De 20h00 à minuit Bal gascon animé par COBLA PIRENENCA et cantera animée par ESCOTATZ
Le dimanche
De 11h30 à 12h00 Visite guidée de l’église.
De 12h00 à 18h00 Exposition de voitures anciennes avec possibilité de balades autour du village. .
Salle communale et église de Capbis 3 Chemin de l École Bruges-Capbis-Mifaget 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 30 07 99 restaurationeglisecapbis@gmail.com
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English : Journées du patrimoine Eglise de Capbis
L’événement Journées du patrimoine Eglise de Capbis Bruges-Capbis-Mifaget a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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