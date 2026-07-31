Journées Européennes du Patrimoine Bruges Place Gaston Fébus Bruges-Capbis-Mifaget

Informations pratiques

Bruges-Capbis-Mifaget

Journées Européennes du Patrimoine Bruges

Place Gaston Fébus Mairie de Bruges Bruges-Capbis-Mifaget Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite du moulin Gassie organisée par l’association Bien vivre à Bruges-Capbis-Mifaget, Le moulin de Bruges dans la tourmente XIVe XVIIe .

Rendez-vous à 9h30 devant la mairie (conférence si mauvais temps).

Exposition Boire et manger l’époque des bastides

Entrée libre le samedi et le dimanche de 10h à 17h.

Conférence le dimanche à 11h animée par Sandra Freire, sous la halle de la mairie.

Ouverture de l’église samedi et dimanche .

Place Gaston Fébus Mairie de Bruges Bruges-Capbis-Mifaget 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 50 64 65 sophiec64@gmail.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine Bruges

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Bruges Bruges-Capbis-Mifaget a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay