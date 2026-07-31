Journées Européennes du Patrimoine Bruges Place Gaston Fébus Bruges-Capbis-Mifaget
samedi 19 septembre 2026 · Place Gaston Fébus · Bruges-Capbis-Mifaget
Informations pratiques
Bruges-Capbis-Mifaget
Journées Européennes du Patrimoine Bruges
Place Gaston Fébus Mairie de Bruges Bruges-Capbis-Mifaget Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite du moulin Gassie organisée par l’association Bien vivre à Bruges-Capbis-Mifaget, Le moulin de Bruges dans la tourmente XIVe XVIIe .
Rendez-vous à 9h30 devant la mairie (conférence si mauvais temps).
Exposition Boire et manger l’époque des bastides
Entrée libre le samedi et le dimanche de 10h à 17h.
Conférence le dimanche à 11h animée par Sandra Freire, sous la halle de la mairie.
Ouverture de l’église samedi et dimanche .
Place Gaston Fébus Mairie de Bruges Bruges-Capbis-Mifaget 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 50 64 65 sophiec64@gmail.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine Bruges
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Bruges Bruges-Capbis-Mifaget a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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