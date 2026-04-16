Concert En promenade festival Le Petit Théâtre Perché Bruges-Capbis-Mifaget

Bruges-Capbis-Mifaget

Concert En promenade festival

Le Petit Théâtre Perché 5 Chemin de Berdou Bruges-Capbis-Mifaget Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-17

Après une première édition inoubliable En promenade Festival revient pour sa deuxième édition, les 17, 18 et 19 juillet 2026.

Une nouvelle invitation à s’échapper le temps d’un week-end, pour une promenade sonore au cœur des montagnes du Sud-Ouest.

À seulement 30 minutes de Pau, le festival poursuit son voyage immersif entre musique électronique nature et partage. On écoute, on danse, on se rencontre, pas à pas.

Cette deuxième édition marque une évolution naturelle du projet.

Une programmation repensée, plus subtile, plus construite, pensée pour accompagner le mouvement, la durée et les variations de l’écoute au fil des jours. Pendant 3 jours, En promenade Festival propose une expérience à taille humaine, pensée comme un espace de liberté, de découvertes et de moments suspendus. .

Le Petit Théâtre Perché 5 Chemin de Berdou Bruges-Capbis-Mifaget 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert En promenade festival

L’événement Concert En promenade festival Bruges-Capbis-Mifaget a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay