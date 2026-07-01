Concert David Luka au snack-bar du camping à Ambrières Camping Le Parc de Vaux Ambrières-les-Vallées

Informations pratiques

Ambrières-les-Vallées

Concert David Luka au snack-bar du camping à Ambrières

Camping Le Parc de Vaux 35, rue des Colverts Ambrières-les-Vallées Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:00:00

fin : 2026-07-21 22:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Concert gratuit et ouvert à toutes et tous soirée David Luka

Concert gratuit de musique 250 chansons et refrains inoubliables. David Luka chante son répertoire de chansons d’hier et d’aujourd’hui.

Tous les éléments sont réunis pour passer un très bon moment.

Possibilité de restauration sur place, hamburgers, pizza, frites, glaces et boissons. Réservations pour le snack souhaitées . Rendez-vous à partir de 19h30. .

Camping Le Parc de Vaux 35, rue des Colverts Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 90 25 contact@parcdevaux.com

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English :

Free concert open to all David Luka evening

L’événement Concert David Luka au snack-bar du camping à Ambrières Ambrières-les-Vallées a été mis à jour le 2026-07-03 par Bocage Mayennais Tourisme