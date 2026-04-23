Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

À vos pagaies Ambrières-les-Vallées

À vos pagaies Ambrières-les-Vallées mercredi 19 août 2026.

Ville : 53300 Ambrières-les-Vallées

Département : Mayenne

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Ambrières-les-Vallées

À vos pagaies

Ambrières-les-Vallées Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 08:30:00
fin : 2026-08-19 11:30:00

Date(s) :
2026-08-19

Canoë sur la Varenne
Partez explorer la Varenne à bord de votre canoë, profitez du calme matinal et découvrez la nature autrement. Accessible au public malentendant.

En partenariat avec le Canoë Kayak Club d’Ambrières.

Inscription auprès du Centre Permanent d’initiatives pour l’Environnement Mayenne   .

Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 79 62 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Canoeing on the Varenne

L’événement À vos pagaies Ambrières-les-Vallées a été mis à jour le 2026-04-23 par CDT53

À voir aussi à Ambrières-les-Vallées (Mayenne)