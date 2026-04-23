Ambrières-les-Vallées

À vos pagaies

Ambrières-les-Vallées Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 08:30:00

fin : 2026-08-19 11:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Canoë sur la Varenne

Partez explorer la Varenne à bord de votre canoë, profitez du calme matinal et découvrez la nature autrement. Accessible au public malentendant.

En partenariat avec le Canoë Kayak Club d’Ambrières.

Inscription auprès du Centre Permanent d’initiatives pour l’Environnement Mayenne .

Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 79 62

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English :

Canoeing on the Varenne

L’événement À vos pagaies Ambrières-les-Vallées a été mis à jour le 2026-04-23 par CDT53