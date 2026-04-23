À vos pagaies Ambrières-les-Vallées
À vos pagaies Ambrières-les-Vallées mercredi 19 août 2026.
Ambrières-les-Vallées
À vos pagaies
Ambrières-les-Vallées Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 08:30:00
fin : 2026-08-19 11:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Canoë sur la Varenne
Partez explorer la Varenne à bord de votre canoë, profitez du calme matinal et découvrez la nature autrement. Accessible au public malentendant.
En partenariat avec le Canoë Kayak Club d’Ambrières.
Inscription auprès du Centre Permanent d’initiatives pour l’Environnement Mayenne .
Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 79 62
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English :
Canoeing on the Varenne
L’événement À vos pagaies Ambrières-les-Vallées a été mis à jour le 2026-04-23 par CDT53
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