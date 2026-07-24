Informations pratiques

Ambrières-les-Vallées

Ambrières Musée des Tisserands Journées du Patrimoine

Place Billard de Veaux Ambrières-les-Vallées Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite libre dimanche 10h -18h. Groupe toute l’année sur réservation

Venez découvrir les trois authentiques maisons de tisserands du 18ème siècle. Le musée vous propose de revivre l’histoire du chanvre. .

Place Billard de Veaux Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 90 10

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English :

Open house Sunday 10am-6pm. Groups all year round on reservation

L’événement Ambrières Musée des Tisserands Journées du Patrimoine Ambrières-les-Vallées a été mis à jour le 2026-07-24 par Bocage Mayennais Tourisme