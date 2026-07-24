Ambrières Musée des Tisserands Journées du Patrimoine Ambrières-les-Vallées
dimanche 20 septembre 2026 · Ambrières-les-Vallées
Informations pratiques
Ambrières-les-Vallées
Ambrières Musée des Tisserands Journées du Patrimoine
Place Billard de Veaux Ambrières-les-Vallées Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite libre dimanche 10h -18h. Groupe toute l’année sur réservation
Venez découvrir les trois authentiques maisons de tisserands du 18ème siècle. Le musée vous propose de revivre l’histoire du chanvre. .
Place Billard de Veaux Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 90 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Open house Sunday 10am-6pm. Groups all year round on reservation
L’événement Ambrières Musée des Tisserands Journées du Patrimoine Ambrières-les-Vallées a été mis à jour le 2026-07-24 par Bocage Mayennais Tourisme
À voir aussi à Ambrières-les-Vallées (Mayenne)
- À vos pagaies Ambrières-les-Vallées 19 août 2026
- Urban trail à Ambrières-les-Vallées Ambrières-les-Vallées 12 septembre 2026