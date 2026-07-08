Informations pratiques

Ambrières-les-Vallées

Urban trail à Ambrières-les-Vallées

Ambrières-les-Vallées Mayenne

Tarif : 3 – 3 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le trail urbain va faire battre les pavés d’Ambrières-les-Vallées.

Ne manquez pas le retour du trail urbain à Ambrières-les-Vallées samedi 12 septembre !

Au cœur du village, pendant la fête communale, l’ambiance promet d’être festive dans les rues autour de notre magnifique patrimoine local.

Au programme, des formats pour tous les niveaux et tous les âges

14h00 Randonnée Amboriveraine Pour ceux qui préfèrent profiter du paysage et de l’ambiance à leur rythme.

15h30 Courses Enfants Venez encourager la relève !

16h00 Les Trails Urbains (6 km & 9 km) Chaussez les baskets et venez vous challenger sur nos parcours à travers la ville !

Sur chaque inscription, 1€ sera reversé à l’association SPONDY COURT.

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant sur Klikego

Pour tout renseignement 06.25.94.40.63 / ac.ambrieres53@gmail.com. .

Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 6 25 94 40 63 ac.ambrieres53@gmail.com

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English :

The urban trail race is set to get the cobblestones of Ambrières-les-Vallées buzzing.

L’événement Urban trail à Ambrières-les-Vallées Ambrières-les-Vallées a été mis à jour le 2026-07-08 par Bocage Mayennais Tourisme