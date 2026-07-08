Urban trail à Ambrières-les-Vallées Ambrières-les-Vallées
samedi 12 septembre 2026 · Ambrières-les-Vallées
Informations pratiques
Ambrières-les-Vallées
Urban trail à Ambrières-les-Vallées
Ambrières-les-Vallées Mayenne
Tarif : 3 – 3 – 11 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Le trail urbain va faire battre les pavés d’Ambrières-les-Vallées.
Ne manquez pas le retour du trail urbain à Ambrières-les-Vallées samedi 12 septembre !
Au cœur du village, pendant la fête communale, l’ambiance promet d’être festive dans les rues autour de notre magnifique patrimoine local.
Au programme, des formats pour tous les niveaux et tous les âges
14h00 Randonnée Amboriveraine Pour ceux qui préfèrent profiter du paysage et de l’ambiance à leur rythme.
15h30 Courses Enfants Venez encourager la relève !
16h00 Les Trails Urbains (6 km & 9 km) Chaussez les baskets et venez vous challenger sur nos parcours à travers la ville !
Sur chaque inscription, 1€ sera reversé à l’association SPONDY COURT.
Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant sur Klikego
Pour tout renseignement 06.25.94.40.63 / ac.ambrieres53@gmail.com. .
Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 6 25 94 40 63 ac.ambrieres53@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The urban trail race is set to get the cobblestones of Ambrières-les-Vallées buzzing.
L’événement Urban trail à Ambrières-les-Vallées Ambrières-les-Vallées a été mis à jour le 2026-07-08 par Bocage Mayennais Tourisme
À voir aussi à Ambrières-les-Vallées (Mayenne)
- Spectacle Le voyage de Plumette ChatChouette&Cie Ambrières-les-Vallées Médiathèque Ambrières-les-Vallées 16 juillet 2026
- Concert David Luka au snack-bar du camping à Ambrières Camping Le Parc de Vaux Ambrières-les-Vallées 21 juillet 2026
- Atelier créatif Passe-tête Monstre à Ambrières-les-Vallées Médiathèque Ambrières-les-Vallées 23 juillet 2026
- Soirée dansante Années 80-90 au camping Le Parc de Vaux Camping Le Parc de Vaux Ambrières-les-Vallées 27 juillet 2026
- À vos pagaies Ambrières-les-Vallées 19 août 2026