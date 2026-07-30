Fabrication d’un plateau Mois du climat Ambrières-les-Vallées Médiathèque d’Ambrières-les-Vallées Ambrières-les-Vallées

Informations pratiques

Ambrières-les-Vallées

Fabrication d’un plateau Mois du climat Ambrières-les-Vallées

Médiathèque d’Ambrières-les-Vallées 2 bis Place du Château Ambrières-les-Vallées Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-03 17:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Atelier de fabrication de plateau en palettes proposé par l’atelier Art’PeinTube

Dans le cadre du mois du climat, l’atelier Art’PeinTube vous invite à venir fabriquer votre plateau.

Il s’agit d’un plateau en palettes à décorer selon votre goût.

Pas besoin de savoir peindre ou même bricoler. Tout le matériel est fourni.

Ouvert à tous, dès 5 ans accompagné.

Rendez-vous à la médiathèque d’Ambrières-les-Vallées de 14h à 17h

Réservation auprès de l’atelier Art’PeinTube .

Médiathèque d’Ambrières-les-Vallées 2 bis Place du Château Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 26 30 artpeintube@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshop on making trays from pallets, offered by the Art’PeinTube workshop

L’événement Fabrication d’un plateau Mois du climat Ambrières-les-Vallées Ambrières-les-Vallées a été mis à jour le 2026-07-30 par Bocage Mayennais Tourisme