Fabrication d’un plateau Mois du climat Ambrières-les-Vallées Médiathèque d’Ambrières-les-Vallées Ambrières-les-Vallées
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque d'Ambrières-les-Vallées · Ambrières-les-Vallées
Informations pratiques
Ambrières-les-Vallées
Fabrication d’un plateau Mois du climat Ambrières-les-Vallées
Médiathèque d’Ambrières-les-Vallées 2 bis Place du Château Ambrières-les-Vallées Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-03 17:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Atelier de fabrication de plateau en palettes proposé par l’atelier Art’PeinTube
Dans le cadre du mois du climat, l’atelier Art’PeinTube vous invite à venir fabriquer votre plateau.
Il s’agit d’un plateau en palettes à décorer selon votre goût.
Pas besoin de savoir peindre ou même bricoler. Tout le matériel est fourni.
Ouvert à tous, dès 5 ans accompagné.
Rendez-vous à la médiathèque d’Ambrières-les-Vallées de 14h à 17h
Réservation auprès de l’atelier Art’PeinTube .
Médiathèque d’Ambrières-les-Vallées 2 bis Place du Château Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 26 30 artpeintube@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Workshop on making trays from pallets, offered by the Art’PeinTube workshop
L’événement Fabrication d’un plateau Mois du climat Ambrières-les-Vallées Ambrières-les-Vallées a été mis à jour le 2026-07-30 par Bocage Mayennais Tourisme
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