Concert d’Azimut chansons Pop Folk Café de La Forge Guillac samedi 20 juin 2026.

Guillac

Concert d’Azimut chansons Pop Folk

Café de La Forge 1 Rue du Rocher Guillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Azimut vous emmène sur son chemin musical, parsemé de morceaux Pop Folk qui ont marqué nos mémoires ! À 20h30. .

Café de La Forge 1 Rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12

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English :

L’événement Concert d’Azimut chansons Pop Folk Guillac a été mis à jour le 2026-05-28 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande