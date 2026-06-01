Concert d’Azimut chansons Pop Folk Café de La Forge Guillac
Concert d’Azimut chansons Pop Folk Café de La Forge Guillac samedi 20 juin 2026.
Guillac
Concert d’Azimut chansons Pop Folk
Café de La Forge 1 Rue du Rocher Guillac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Azimut vous emmène sur son chemin musical, parsemé de morceaux Pop Folk qui ont marqué nos mémoires ! À 20h30. .
Café de La Forge 1 Rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12
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English :
L’événement Concert d’Azimut chansons Pop Folk Guillac a été mis à jour le 2026-05-28 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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