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Concert d’Azimut chansons Pop Folk Café de La Forge Guillac

Concert d’Azimut chansons Pop Folk Café de La Forge Guillac samedi 20 juin 2026.

Lieu : Café de La Forge

Adresse : 1 Rue du Rocher

Ville : 56800 Guillac

Département : Morbihan

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Guillac

Concert d’Azimut chansons Pop Folk

Café de La Forge 1 Rue du Rocher Guillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Azimut vous emmène sur son chemin musical, parsemé de morceaux Pop Folk qui ont marqué nos mémoires ! À 20h30.   .

Café de La Forge 1 Rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12 

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English :

L’événement Concert d’Azimut chansons Pop Folk Guillac a été mis à jour le 2026-05-28 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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