Scène ouverte Session latino Café de la Forge Guillac
Scène ouverte Session latino Café de la Forge Guillac vendredi 26 juin 2026.
Guillac
Scène ouverte Session latino
Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Le vendredi, la scène est ouverte au café de la Forge bougez sur des rythmes latino dansants. Venez avec vos instruments ! Dès 20h. .
Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12
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English :
L’événement Scène ouverte Session latino Guillac a été mis à jour le 2026-05-20 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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