Concert Le crapaud et la morue Café de La Forge Guillac
samedi 22 août 2026 · Café de La Forge · Guillac
Informations pratiques
Guillac
Concert Le crapaud et la morue
Café de La Forge 1 Rue du Rocher Guillac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Antoine G, auteur-compositeur-interprète d’Ille et Vilaine, parcourt les scènes seul avec sa guitare et son looper dans un univers mêlant chansons mélancoliques et dynamiques, des textes ordinaires sur des choses ordinaires. A 20h30 .
Café de La Forge 1 Rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12
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English :
L’événement Concert Le crapaud et la morue Guillac a été mis à jour le 2026-07-29 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande