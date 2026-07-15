Canal SLAM Bohême L’herbinaye Guillac

Informations pratiques

Guillac

Canal SLAM Bohême

L’herbinaye Canal Bohême Guillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 15:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Que vous soyez amoureux des mots, curieux ou simplement tenté par l’expérience, venez découvrir l’univers du slam dans une ambiance conviviale !

15h Atelier slam

Jouez avec les mots, laissez parler votre imagination et découvrez l’art du slam aux côtés d’un animateur professionnel, parmi les pionniers du slam en France. Aucun prérequis une feuille, un stylo et l’envie d’essayer suffisent.

Participation à prix libre, parce que la poésie appartient à tout le monde. Tarif conseillé entre 7 € et 10 € par personne, selon vos possibilités.

16h Slam de poésie

Le principe est simple écouter et / ou dire de la poésie… Partager les mots, applaudir les poètes.

Et parce qu’un poème mérite d’être célébré un poème dit = un verre offert !

Entrée libre. Restauration sur place. .

L’herbinaye Canal Bohême Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 6 32 11 87 26

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English :

L’événement Canal SLAM Bohême Guillac a été mis à jour le 2026-07-10 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande