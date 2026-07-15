Canal Bohême fait son cabaret L’herbinaye Guillac

Informations pratiques

Guillac

Canal Bohême fait son cabaret

L’herbinaye Canal Bohême Guillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Cet été, Canal Bohême fait son cabaret !

19h Scène ouverte

Venez partager 1 ou 2 chansons, un texte, un slam, un sketch ou toute autre proposition artistique.

20h30 Bœuf acoustique

Musiciens, apportez votre instrument !

Entrée libre. Restauration sur place jusqu’à 21h30.

Artistes d’un soir ou spectateurs, venez passer un moment convivial au Canal Bohême ! .

L’herbinaye Canal Bohême Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 6 32 11 87 26

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English :

L’événement Canal Bohême fait son cabaret Guillac a été mis à jour le 2026-07-10 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande