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AGENDA · Guillac

Canal Bohême fait son cabaret L’herbinaye Guillac

jeudi 13 août 2026 · L'herbinaye · Guillac

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
L'herbinaye
Adresse
Canal Bohême
Ville
56800 Guillac
Département
Morbihan
Tarif

Guillac

Canal Bohême fait son cabaret

L’herbinaye Canal Bohême Guillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Cet été, Canal Bohême fait son cabaret !

19h Scène ouverte
Venez partager 1 ou 2 chansons, un texte, un slam, un sketch ou toute autre proposition artistique.
20h30 Bœuf acoustique
Musiciens, apportez votre instrument !
Entrée libre. Restauration sur place jusqu’à 21h30.

Artistes d’un soir ou spectateurs, venez passer un moment convivial au Canal Bohême !   .

L’herbinaye Canal Bohême Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 6 32 11 87 26 

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English :

L’événement Canal Bohême fait son cabaret Guillac a été mis à jour le 2026-07-10 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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