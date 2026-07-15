Canal Bohême fait son cabaret L’herbinaye Guillac
jeudi 13 août 2026 · L'herbinaye · Guillac
Informations pratiques
Guillac
Canal Bohême fait son cabaret
L’herbinaye Canal Bohême Guillac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Cet été, Canal Bohême fait son cabaret !
19h Scène ouverte
Venez partager 1 ou 2 chansons, un texte, un slam, un sketch ou toute autre proposition artistique.
20h30 Bœuf acoustique
Musiciens, apportez votre instrument !
Entrée libre. Restauration sur place jusqu’à 21h30.
Artistes d’un soir ou spectateurs, venez passer un moment convivial au Canal Bohême ! .
L’herbinaye Canal Bohême Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 6 32 11 87 26
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English :
L’événement Canal Bohême fait son cabaret Guillac a été mis à jour le 2026-07-10 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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