Concert de Ahmed Mouici au Rocher de la Granelle Camping le Rocher de la Granelle Le Bugue

lundi 3 août 2026 · Camping le Rocher de la Granelle · Le Bugue

Informations pratiques

Le Bugue

Concert de Ahmed Mouici au Rocher de la Granelle

Camping le Rocher de la Granelle 1078 Route de la Borie Le Bugue Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 21:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

21h. Ahmed Mouici, ex-Pow Wow et figure des Dix Commandements, revient au blues avec une nouvelle tournée. Gratuit

Ahmed Mouici considéré comme le plus grande vois française, avec 3 victoires de la musique, plus de 13 disques d’or et 2 disques de diamant, membre du groupe culte Pow Wow ( Le lion est mort ce soir et le chat ), il a marqué l’histoire de la comédie musicale en incarnant un Ramsès impérial dans les Dix Commandements.

De retour aux sources, il enregistre notamment aux côtés de Francis Cabrel un projet autour du blues, suivi de trois albums personnels. Actuellement, il prépare une tournée blues avec cuivres et choristes

Ces concerts font partis de la tournée des 20 ans Camping Paradis .

Camping le Rocher de la Granelle 1078 Route de la Borie Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 07 24 32 info@lagranelle.com

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English : Concert de Ahmed Mouici au Rocher de la Granelle

9:00 p.m. Ahmed Mouici, former member of Pow Wow and a key figure in Les Dix Commandements, returns to the blues with a new tour. Free admission

L’événement Concert de Ahmed Mouici au Rocher de la Granelle Le Bugue a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère