Concert de Ahmed Mouici Mardis de Portez Plage de Portez Locmaria-Plouzané
Concert de Ahmed Mouici Mardis de Portez Plage de Portez Locmaria-Plouzané mardi 11 août 2026.
Locmaria-Plouzané
Concert de Ahmed Mouici Mardis de Portez
Plage de Portez Boulevard de l’Océan Locmaria-Plouzané Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 21:00:00
fin : 2026-08-11 22:30:00
Date(s) :
2026-08-11
Ahmed Mouici est une grande voix de la scène française, récompensée par de nombreux disques d’or, de platine et Victoires de la musique. Après des débuts précoces dans le rock et des tournées aux côtés d’artistes majeurs, il connaît le succès avec le groupe Pow Wow et ses tubes emblématiques. Dans les années 2000, il marque les esprits dans la comédie musicale Les Dix Commandements.
En novembre 2021, il poursuit sa carrière avec de nouveaux projets, dont un album de reprises hommage et un nouvel opus inédit en français, Une pinte de Blues. .
Plage de Portez Boulevard de l’Océan Locmaria-Plouzané 29280 Finistère Bretagne +33 2 98 48 40 09
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English : Concert de Ahmed Mouici Mardis de Portez
L’événement Concert de Ahmed Mouici Mardis de Portez Locmaria-Plouzané a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE
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