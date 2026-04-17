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Concert de Ahmed Mouici Mardis de Portez Plage de Portez Locmaria-Plouzané

Concert de Ahmed Mouici Mardis de Portez Plage de Portez Locmaria-Plouzané mardi 11 août 2026.

Lieu : Plage de Portez

Adresse : Boulevard de l'Océan

Ville : 29280 Locmaria-Plouzané

Département : Finistère

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Locmaria-Plouzané

Concert de Ahmed Mouici Mardis de Portez

Plage de Portez Boulevard de l’Océan Locmaria-Plouzané Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 21:00:00
fin : 2026-08-11 22:30:00

Date(s) :
2026-08-11

Ahmed Mouici est une grande voix de la scène française, récompensée par de nombreux disques d’or, de platine et Victoires de la musique. Après des débuts précoces dans le rock et des tournées aux côtés d’artistes majeurs, il connaît le succès avec le groupe Pow Wow et ses tubes emblématiques. Dans les années 2000, il marque les esprits dans la comédie musicale Les Dix Commandements.
En novembre 2021, il poursuit sa carrière avec de nouveaux projets, dont un album de reprises hommage et un nouvel opus inédit en français, Une pinte de Blues.   .

Plage de Portez Boulevard de l’Océan Locmaria-Plouzané 29280 Finistère Bretagne +33 2 98 48 40 09 

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English : Concert de Ahmed Mouici Mardis de Portez

L’événement Concert de Ahmed Mouici Mardis de Portez Locmaria-Plouzané a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE

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