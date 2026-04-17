Veillée Contée, par Cathie Gilliot Site de Lesconvel Locmaria-Plouzané

Locmaria-Plouzané

Veillée Contée, par Cathie Gilliot

Site de Lesconvel Accès D789, site de Lesconvel Locmaria-Plouzané Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:00:00

fin : 2026-08-08 21:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Contes, par Cathie Gilliot.

Autour de la chapelle ou à l’ombre du grand chêne, laissez-vous emporter par une parenthèse hors du temps en compagnie de Cathie, où les mots s’animent dans une atmosphère intimiste et envoûtante.

Les rendez-vous de juillet et août sont ouverts à un public familial dès 8 ans.

Fort du succès des soirées de l’été 2025, nous sommes impatients de vous faire découvrir celles de l’été 2026… encore plus vibrantes et riches en émotions. .

Site de Lesconvel Accès D789, site de Lesconvel Locmaria-Plouzané 29280 Finistère Bretagne +33 2 98 48 40 09

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English : Veillée Contée, par Cathie Gilliot

L’événement Veillée Contée, par Cathie Gilliot Locmaria-Plouzané a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE