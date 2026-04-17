Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Veillée Contée, par Cathie Gilliot Site de Lesconvel Locmaria-Plouzané

Veillée Contée, par Cathie Gilliot Site de Lesconvel Locmaria-Plouzané samedi 8 août 2026.

Lieu : Site de Lesconvel

Adresse : Accès D789, site de Lesconvel

Ville : 29280 Locmaria-Plouzané

Département : Finistère

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Locmaria-Plouzané

Veillée Contée, par Cathie Gilliot

Site de Lesconvel Accès D789, site de Lesconvel Locmaria-Plouzané Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08 21:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Contes, par Cathie Gilliot.
Autour de la chapelle ou à l’ombre du grand chêne, laissez-vous emporter par une parenthèse hors du temps en compagnie de Cathie, où les mots s’animent dans une atmosphère intimiste et envoûtante.
Les rendez-vous de juillet et août sont ouverts à un public familial dès 8 ans.
Fort du succès des soirées de l’été 2025, nous sommes impatients de vous faire découvrir celles de l’été 2026… encore plus vibrantes et riches en émotions.   .

Site de Lesconvel Accès D789, site de Lesconvel Locmaria-Plouzané 29280 Finistère Bretagne +33 2 98 48 40 09 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Veillée Contée, par Cathie Gilliot

L’événement Veillée Contée, par Cathie Gilliot Locmaria-Plouzané a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE

À voir aussi à Locmaria-Plouzané (Finistère)