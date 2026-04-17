Veillée Contée, par Cathie Gilliot Site de Lesconvel Locmaria-Plouzané
Veillée Contée, par Cathie Gilliot Site de Lesconvel Locmaria-Plouzané samedi 8 août 2026.
Locmaria-Plouzané
Veillée Contée, par Cathie Gilliot
Site de Lesconvel Accès D789, site de Lesconvel Locmaria-Plouzané Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08 21:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Contes, par Cathie Gilliot.
Autour de la chapelle ou à l’ombre du grand chêne, laissez-vous emporter par une parenthèse hors du temps en compagnie de Cathie, où les mots s’animent dans une atmosphère intimiste et envoûtante.
Les rendez-vous de juillet et août sont ouverts à un public familial dès 8 ans.
Fort du succès des soirées de l’été 2025, nous sommes impatients de vous faire découvrir celles de l’été 2026… encore plus vibrantes et riches en émotions. .
Site de Lesconvel Accès D789, site de Lesconvel Locmaria-Plouzané 29280 Finistère Bretagne +33 2 98 48 40 09
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English : Veillée Contée, par Cathie Gilliot
L’événement Veillée Contée, par Cathie Gilliot Locmaria-Plouzané a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE
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